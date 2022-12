Oito pessoas são presas suspeitas de se passarem por policiais para praticarem crimes

A Polícia Civil do Piauí deflagrou na manhã de hoje (15), nas cidades de Teresina e Lagoa do Piauí, a operação denominada Lampter, visando reprimir roubos e furtos na Capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), oito pessoas foram presas durante a operação, suspeitas de se passarem por policiais civis para cometer os crimes.



A investigação decorre de prisões executadas em março e setembro deste ano, que foram feitas em Teresina e Altos pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco). De acordo com o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco, as investigações avançaram e se chegou aos investigados presos hoje.

Foto: Divulgação/PC

Entre os alvos dos mandados de prisão estão dois irmãos que se encontram presos na cidade de Altos decorrente de investigação do Greco e são o elo com os demais investigados presos hoje.

Contra os investigados nesta fase da operação foram formalizados indícios de prática de crimes de arrombamento veicular, roubos a empresário e posse de eletrônicos furtados. Os presos serão interrogados e logo em seguida transferidos ao sistema prisional.

As diligências executadas hoje foram coordenadas pelo Greco com apoio operacional da Core e GPI e resultaram na apreensão de sete veículos, armas de fogo e eletrônicos.

O verbete Lampter, que dá nome a operação faz alusão ao uso de lanternas na prática de crimes de roubo e furto cometidos pela organização criminosa, principalmente ao arrombar veículos e subtrair pertences das vítimas.

Com informações da SSP.