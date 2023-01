Ônibus tomba com passageiros na BR 343, em Altos

Um ônibus da empresa Barroso tombou na tarde desta sexta-feira (13) na BR 343 no município de Altos, no Norte do Piauí. O ônibus que faz linha diariamente com destino a Teresina saiu do município de Pedro II, pegou passageiros no terminal rodoviário de Campo Maior e seguiu para a capital, mas tombou no acostamento da rodovia.

O Portal O Dia apurou que o ônibus trafegava pela rodovia no momento que o motorista realizou uma manobra para desviar de um caminhão que estava parado no acostamento da estrada. Ao tentar o desvio, o motorista acabou perdendo o controle do veículo, desceu o aterro e tombou.

Testemunhas afirmaram que o ônibus já se encontrava em baixa velocidade e tombou lentamente. Os passageiros conseguiram sair pelas janelas do ônibus e retirar suas bagagens. Vídeos registrados por populares mostram as pessoas aflitas deixando o ônibus e populares ajudando no resgate.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada e direcionou equipes para o local do acidente. Os agentes deverão produzir um relatório com as causas presumíveis do tombamento.

