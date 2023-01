Operação Arcanjo II: 117 veículos roubados são recuperados em 15 dias

Em 15 dias da Operação Arcanjo II, que aconteceu de 1º a 15 de janeiro deste ano, 117 veículos roubados foram recuperados no Piauí, uma média de 7,8 veículos por dia. Isso representa um aumento de 24,47% em comparação com a Operação Arcanjo I, realizada em 2022, quando foram recuperados 94 veículos. A ação encabeçada pela Polícia Militar do Piauí (PMPI) conta com a parceria da Superintendência Municipal de Trânsito (Strans), Polícia Civil e Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran).



Ainda durante a operação, 197 pessoas foram conduzidas às delegacias de Teresina e do interior, 22 kg de drogas foram apreendidos, além de 32 armas e fogos. No comparativo à operação Arcanjo I, houve o aumento no atendimento de ocorrências, na apreensão de armas de fogo e drogas, e na prisão de infratores. A ocorrência de maior destaque foi a de apreensão de drogas, com um aumento de 225% na produtividade, em relação aos primeiros 15 dias de janeiro de 2022.

(Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Ainda em comparação com o mesmo período do ano anterior, o registro de boletins de ocorrências aumentou em 75%; as prisões em 43,17%; os atendimentos de ocorrências em 4, 53%; e a apreensão de armas de fogo em 3,23%.



De acordo com o comandante-geral da PMPI, coronel Scheiwann Lopes, o objetivo da operação é aumentar a sensação de segurança por parte da população. “Queremos inibir a criminalidade com o policiamento preventivo. Em caso de necessidade, atuar fortemente na repressão, prendendo os infratores”, pontuou.



O coronel destacou ainda a importância de atuar fortemente no trânsito, em especial por meio de blitzen. “Essa atenção com o trânsito faz com que atuemos no combate à criminalidade em diversas áreas. Reduzimos a questão das drogas, do armamento, as próprias infrações de trânsito, recuperamos veículos roubados e ainda diminuímos a lotação no HUT e demais hospitais”, finaliza.

A operação seguirá durante todo ano, com a estratégia de atuar fortemente na prevenção e repressão, através da ocupação de pontos estratégicos, circulação de veículos próximo a locais com aglomeração de pessoas e também em blitz, com abordagem a veículos com restrição de documentos, possível posse de drogas e armas, indivíduos foragidos do sistema prisional ou com mandado de prisão em aberto.





