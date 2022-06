Operação Captura Integrada: 33 pessoas são presas em Teresina por roubo e tráfico

Pelo menos 33 pessoas foram presas na Operação Captura Integrada, que foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23) em Teresina. Foram 31 mandados de prisão cumpridos com sucesso e mais duas prisões em flagrante. A ação se concentra na capital piauiense e tem como alvo acusados de crimes como tráfico de drogas e roubo.







Durante as diligências foram apreendidas várias armas, dentre elas uma submetralhadora com alto poder de fogo. Os policiais também encontraram vários coletes balísticos em poder dos acusados. A ação é coordenada pela Gerência de Polícia Especializada (GPE) e mobiliza policiais civis e militares.

“O nosso objetivo central é coibir crimes de roubo e tráfico, que são aqueles crimes que assolam a sociedade piauiense e são graves. As ações estão concentradas em Teresina e seguem determinação da Delegacia Geral, contando com apoio também dos Distritos Policiais da capital, da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil e com equipes da Polícia Militar”, detalhou o delegado Matheus Zanatta, gerente de policiamento especializado do Piauí.





