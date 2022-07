Operação mira tráfico de drogas em Elesbão Veloso

Um total de sete mandatos de busca e apreensão e quatro de prisão foram cumpridos nesta quarta-feira (27/03) em pontos de venda de drogas no município de Elesbão Veloso, no Centro-Norte do Piauí, dentro da operação “Bota-Fora”, que mira o tráfico de drogas no município.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil conjuntamente com o Ministério Público do Estado apuram a possível existência de organização criminosa composta por integrantes que praticavam, além dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, crimes contra o patrimônio e corrupção de menores.

O promotor William Luz, titular da promotoria de Elesbão Veloso, explicou que foram cumpridos os sete mandados de busca e apreensão e um de prisão, mas que a Polícia Civil e a Polícia Militar seguem em diligências para localizar os outros três alvos das investigações.

William Luz comentou ainda os objetivo da operação é cessar a prática de crime de tráfico pelos investigados que tiveram prisão decretada; e contribuir para a diminuição dos índices de criminalidade em Elesbão Veloso, principalmente o de furtos noturnos, já que, segundo o representante do MPPI, a maioria dos crimes contra o patrimônio perpetrados na cidade é praticada para alimentar o ciclo de tráfico.

Com informações do MPPI