Operação Paixão de Cristo: penitenciárias vistoriadas no Piauí não apresentaram ilícitos

Foi concluída nesta sexta-feira (7), a Operação Paixão de Cristo, que ocorreu no sistema prisional piauiense. Desenvolvida pela Secretaria de Justiça do Piauí, por meio da Diretoria de Unidade de Administração Penitenciária (Duap), a operação finaliza com saldo positivo: não foi constatado presença de ilícitos nas unidades penais do Estado.

A Operação Paixão de Cristo consistiu em vistorias minuciosas e estruturais nas 17 unidades penais do Estado. Dentre as unidades fiscalizadas estão a Penitenciária Prof. José Ribamar Leite, Penitenciária Feminina de Teresina, Penitenciária de Oeiras e Penitenciária Prof. José Ribamar Leite, a antiga Casa de Custódia.



Para o diretor de Administração Penitenciária da Sejus, o policial penal Reginaldo Moreira, a operação teve o saldo esperado e serviu para integrar as forças de segurança. “Resultado extremamente positivo. Demonstra que há um controle rigoroso tanto do acesso quanto da saída desses internos das nossas unidades. Agradecemos a cada policial penal pelo compromisso com a farda em tentar fazer da melhor maneira o seu trabalho”, declarou.

O policial penal destacou ainda que a foi a primeira vez que a operação utilizou cães farejadores. O cão policial K-9 SAM, do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Penal do Piauí, participou na vistoria na Penitenciária Irmão Guido, em Teresina. O K-9 SAM, um pastor belga de malinois, colabora com o sistema prisional piauiense desde 2022, atuando em vistorias como as dessa semana e também fora do sistema, participando de abordagens de forças como a Polícia Rodoviária Federal, com o intuito de farejar e encontrar entorpecentes.

“Esse foi um marco de tantas outras missões que virão. Foi uma ação inédita, porque foi a primeira vez que pudemos fazer uma ação integrada usando cães farejadores. Isso demonstra a integração e o compromisso de todos nós com toda a sociedade”, frisou Reginaldo Moreira.

