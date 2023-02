Operação prende cinco faccionados na zona Sudeste de Teresina

Uma operação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO) prendeu na manhã desta sexta-feira (17) cinco homens suspeitos de integrarem facções criminosas com atuação na zona Sudeste de Teresina. Eles são apontados pela investigação com participação em diversos crimes na capital.

No momento do cumprimento dos mandados nos bairros São Sebastião, Deus Quer, Verdecap, Povoado Santa Luzia, a polícia encontrou uma pistola cal. 9mm, contendo dois carregadores, 27 munições, drogas, celulares roubados, bloqueadores de travas de veículos e um veículo utilizado no tráfico de drogas pelo grupo criminoso.

Foto: Divulgação / SSP

Um dos criminosos alvo da operação identificado pelas iniciais R.V.R foi encontrado em posse de uma arma de fogo, diversos entorpecentes e estava usando tornozeleira eletrônica. A operação contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Força Estadual de Segurança Pública – FEISP.

Foto: Divulgação / SSP

“O GRECO segue com suas diretrizes de combater os crimes violentos praticados por grupos criminosos organizados e continuará seu incessante trabalho para o restabelecimento da paz social junto à sociedade piauiense”, disse a Secretaria de Segurança Pública em nota.

