Operação Tiradentes: PRF registra 10 acidentes e 2 óbitos durante feriado

A Polícia Rodoviária do Piauí (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (24), o balanço da Operação Tiradentes, realizada entre os dias 20 e 23 de Abril. Segundo o órgão, foram registrados dez acidentes, onde sete pessoas ficaram feridas e duas vieram a óbito.

(Foto: Divulgação/PRF)

Durante a operação, mais de mil pessoas foram abordadas e cerca de 2.100 veículos foram fiscalizados. Conforme o balanço, 23 pessoas foram flagradas dirigindo após ingerir bebidas alcoólicas. Dessas, cinco foram presas por crime de embriaguez ao volante. Além disso, dois veículos roubados foram recuperados pelo órgão e 18 pessoas foram presas por crimes diversos.

A Polícia Militar do Piauí (PM-PI) também divulgou os números referentes à operação realizada neste final de semana na capital e interior do Estado. De acordo com os dados, 1.175 ocorrências foram atendidas de sexta (21) a domingo (23).



Durante a operação, a PM realizou 75 prisões e apreendeu 15 armas. Houve ainda o crescimento de 663% na quantidade de drogas apreendidas. Para o chefe do Departamento Geral de Operações (DGO), coronel Jacks Galvão, o saldo da operação é positivo. “Desde sexta-feira nossas tropas foram enviadas e reforçaram o policiamento tanto em Teresina, como no interior”, destaca.



(Foto: Divulgação/PM)

Outros dados dão conta de que houve a redução de 30,36% nos roubos. O levantamento aponta ainda que o número de veículos roubados registram queda de 29,41% se comparado ao mesmo período do ano passado.



“Tivemos um maior número de armas apreendidas; o nosso número de veículos furtados ou roubados teve uma queda sensível e estamos cada vez mais planejando para que novas operações venham para que a gente possa trazer mais segurança para o cidadão piauiense”, pontua o coronel

