Pai de santo coagia vítimas a terem relações sexuais em troca de “cura espiritual”

Um pai de santo foi preso suspeito de abusar sexualmente de diversas mulheres que buscam sua ajuda para “cura espiritual”. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (05) na cidade de Elesbão Veloso (distante 144 km de Teresina).



Segundo o delegado Felipe Andrade, titular de Elesbão Veloso, o homem utilizava seu trabalho para praticar ameaças e coação contra as vítimas. Ele alegava que as mulheres não teriam a cura espiritual se assim não tivessem relações sexuais com o ele, além de outras ameaças.



O pai de santo será indiciado por crime de estupro praticado contra essas mulheres.



(Foto: Polícia Civil do Estado do Piauí)



