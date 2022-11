Pai de santo é preso suspeito de abusar sexualmente de quatro pessoas em Picos

Um pai de santo identificado como "Pai Caylson" foi preso na tarde desta segunda-feira (14), na cidade de Picos, localizada a 382 km de Teresina, suspeito de ter abusado sexualmente de quatro pessoas, entre elas, duas mulheres e duas adolescentes de 13 e 15 anos.

Foto: Divulgação/PCPI

O suspeito é pai de santo no terreiro de umbanda conhecido como "Casa Zé Pilintra" e praticava os abusos sob o pretexto de estar incorporado a uma entidade espiritual. A delegada Francineide Fontes, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Picos, informou à imprensa que as investigações se iniciaram a partir da denúncia das vítimas que os abusos contra as duas adolescentes iniciaram no dia 05 de outubro.

"A partir do depoimento delas, e que ficou demonstrado nas investigações, é que durante as sessões ele se valia dessas entidades para ameaçar as vítimas. Ou elas faziam o que as entidades queriam ou elas iriam sofrer as consequências. Acreditamos que a partir dessas quatro vítimas, outras pessoas se encorajarão para denunciar os abusos", destacou a delegada.

Ainda segundo com a delegada, o suspeito também estaria ameaçando as vítimas a partir de um funcionário do terreiro. Esta terceira pessoa teria ido até a casa das vítimas para tentar impedir que as mesmas formalizassem a denúncia contra o pai de santo.



Diante dos fatos, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o pai de santo. O suspeito deverá ser ouvido ainda na manhã de hoje. As investigações sobre o caso estão a cargo da DEAM de Picos.









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no