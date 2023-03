Passageiro de ônibus é preso com 17 kg de droga em Teresina

Um homem de 27 anos foi preso na tarde do último sábado (18) na BR 316, em Teresina, com um total de 17 kg de droga escondido dentro de uma bagagem. Ele transportava 15 Kg de maconha e 2 Kg de skunk, conhecida como a “supermaconha” e que possui alto valor de mercado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o droga foi descoberta durante uma abordagem de rotina. O homem que seguia como passageiro no ônibus apresentou um comportamento que chamou atenção dos policiais e, confrontado, apresentou versões divergentes.

Foto: Divulgação / PRF

“Durante comando de fiscalização em Teresina, uma equipe especializada da PRF abordou um ônibus de passageiros. Durante fiscalização um homem se mostrou bastante nervoso e com histórias desconexas. Ele ainda informou que não tinha bagagens, entretanto ao ser feito busca a pessoal a equipe encontrou dentro do tênis do indivíduo um ticket de bagagem”, informou a PRF.

O homem acabou assumindo a posse da droga e revelou que comprou o entorpecente no Maranhão e seguia para Petrolina (PE). Ele recebeu voz de prisão pelo crime de Tráfico de Drogas e foi conduzido para a Central de Flagrantes em Teresina.

Com informações da PRF

