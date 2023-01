Passageiro é preso com cocaína dentro de ônibus em Floriano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de ontem (23) dois homens, de identidade não revelada, acusados do crime de Tráfico de Drogas. O flagrante aconteceu na cidade de Floriano na BR 230, após os policiais abordarem um ônibus vindo de São Paulo com destino a Tutóia-MA. Durante as buscas na cabine do motorista, um homem de 39 anos, foi encontrado, no compartimento localizado de frente ao motorista, uma embalagem contendo 1,029kg de cocaína.

(Foto: Divulgação / PRF)

Ao ser indagado sobre a origem do entorpecente, o condutor do ônibus informou que recebeu a droga no centro de São Paulo e que o entregaria para um homem na rotatória que segue para Teresina e Amarante. O condutor ainda alegou que não sabia do que se tratava o objeto, acreditando ser um aparelho celular, informação que recebeu da pessoa que o entregou.

Os policiais localizaram o veículo do receptor da droga, um homem de 30 anos, e realizaram a abordagem. No decorrer da busca veicular, foi encontrado um “pino de cocaína” e uma bucha de maconha. F oi dada voz de prisão ao condutor do ônibus e ao recebedor da droga, ambos foram encaminhados a delegacia de polícia civil de Floriano e responderão por tráfico de drogas.

