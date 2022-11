PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro no Piauí

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (29/11) em Teresina no âmbito da Operação O Mercador, que investiga os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e contrabando de cigarros, bem como os crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai.

Além de Teresina, foram cumpridos mandados nas cidades de Francisco Santos, no Piauí, e São Luís, no Maranhão. De acordo com a Polícia Federal, a operação mobilizou 30 policiais federais e foram cumpridos oito mandados expedidos pela Justiça Federal. Os locais e as pessoas que foram alvos não foram divulgados.

Foto: Divulgação / PF

A investigação teve início a partir da Operação Mercador Fenício, que foi deflagrada no início deste mês pela Polícia Federal na Paraíba, e que compartilhou informações com a Superintendência Regional da PF no Piauí, mediante autorização judicial.

De acordo com os indícios apurados na investigação, um grupo estabelecido no Piauí seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores a diversas empresas com sede no Rio Grande do Sul, bem como do interior do Pará. O dinheiro oriundo de crimes contrabando e descaminho eram enviados a empresas diversas que atuam em diversificados ramos empresariais, como postos de combustíveis e supermercados.

Os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem e sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que pudesse justificar a remessa dos valores.

Com informações da PF