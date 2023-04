PF desarticula quadrilha que usava Teresina como rota do tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal deflagrou uma operação da manhã desta quarta-feira (26) para coibir o tráfico internacional de drogas. Batizada de Operação Rota Caipira, a ação desarticulou uma organização criminosa que mantinha um complexo trajeto de distribuição de cocaína entre diversos estados brasileiros e utilizava como rota do tráfico a capital piauiense, Teresina.





Foto: Divulgação/Polícia Federal

As investigações apontaram que a cocaína comercializada pela quadrilha era adquirida na Bolívia, Peru e Colômbia e tinha como destino principal estados do Norte e Nordeste brasileiros. Foram cumpridos 195 mandados judiciais, sendo 28 de prisão preventiva e 95 de busca e apreensão em 14 unidades federativas.

A justiça autorizou ainda a apreensão do patrimônio da organização criminosa. Foram sequestradas três propriedades rurais e apreendidas 16 aeronaves. O valor total de bens recolhidos pela justiça chega a R$ 300 milhões.



Foto: Divulgação/Polícia Federal

Por meio de nota, a Polícia Federal informou que as investigações começaram em novembro de 2020 com a apreensão de 815 Kg de cocaína na cidade paraense de Tucumã. Segundo a polícia, a quadrilha adquiria a cocaína com fornecedores dos países andinos e realizava o transporte por meio de uma complexa estrutura aérea até pontos estratégicos localizados nos Estados do Pará, Tocantins e Maranhão, sendo as capitais nordestinas de São Luís, Teresina e Fortaleza, o destino.

“Diante da situação, os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação, financiamento e tráfico internacional de drogas, organização criminosa internacional e lavagem de dinheiro praticada por organização criminosa", diz a PF em nota.

Com informações da Polícia Federal

