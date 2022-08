PF prende quadrilha que sequestrou funcionários de bancos em Teresina

Uma operação da Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (26/08) seis pessoas suspeitas de integrarem em uma quadrilha especializada em sequestrar famílias de funcionários de instituições financeiras de Teresina. A operação denominada Calceus cumpriu os mandados na capital, Teresina.

“Trata-se de investigação iniciada no ano de 2020 para apurar os crimes praticados por organização criminosa especializada em extorsões mediante sequestro contra servidores da Caixa Econômica Federal no estado do Piauí”, disse a PF através de nota.

Foto: Ilustrativa

Em um dos casos, a quadrilha sequestrou um funcionário da Caixa Econômica Federal e sua família e conseguiu levar um montante de R$ 490 mil do cofre de agência bancária, na zona sudeste de Teresina.

A mesma quadrilha foi responsável meses depois pelo sequestro de um gerente de outro banco da capital. Nesse caso, a Polícia Civil conseguiu prender parte dos criminosos da organização.

O nome da operação, Calceus, que significa sapato, refere-se à modalidade de crime conhecida como “sapatinho”, na qual o criminoso sequestra a família da vítima para obter a vantagem ilícita.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PF