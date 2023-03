Piauí envia policiais para reforçar missão contra ataques de facção no Rio Grande do Norte

A Secretaria de Estado da Justiça do Piauí irá enviar, neste sábado (25), quatro policiais penais para colaborarem com a operação contra ataques de uma facção criminosa que vêm ocorrendo no Rio Grande do Norte (RN). O embarque dos policiais será às 14h30, no Aeroporto Senador Petrônio Portella.



(Foto: Divulgação/Sejus)

De acordo com as investigações, desde o dia 14 de março ataques contra prédios públicos, comércios e veículos vem ocorrendo em municípios do RN. Em todo o estado já foram registrados quase 300 casos. Os criminosos envolvidos já tem passagem pela polícia por envolvimento com facções, tráfico de drogas, roubos e homicídios. Além disso, alguns detentos violaram o sistema de monitoramento eletrônico durante os ataques ocorridos nos últimos dias.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Devido às circunstâncias do caso, os policiais piauienses enviados ao RN são aqueles com experiência em intervenção e sistema prisional, uma vez que a facção envolvida atua dentro e fora dos presídios.



Segundo o Governo do Rio Grande do Norte, cerca de 180 pessoas foram detidas suspeitas de participarem dos atos criminosos. Na última quarta-feira (22), um ônibus e um carro foram incendiados. Já durante a madrugada desta sexta (24), um outro ônibus, que pertence à Prefeitura da cidade de Parazinho, também foi incendiado.



Governo do Rio Grande do Norte

