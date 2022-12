Piauí: PRF registra dois acidentes com vítimas fatais em menos de seis horas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou dois acidentes com duas vítimas fatais em rodovias do Piauí nas primeiras horas desta sexta-feira (23). O primeiro acidente ocorreu por volta de 01h30, na BR-135, na cidade de Corrente, extremo Sul do Piauí.



Foto: Ascom/PRF

Segundo a PRF, um pedestre de 30 anos andava pela rodovia quando foi atingido por um veículo ainda não identificado. Ele se deslocava no sentido de São Gonçalo do Gurgueia a Cristalândia, quando foi atropelado.

De acordo com a PRF, o veículo envolvido no acidente não parou para prestar socorro. No local, a polícia encontrou vestígios do acidente e um pedaço do para-choque do veículo. A Perícia Criminal da Polícia Civil esteve no local colhendo informações e o corpo foi removido pela funerária.

Já o segundo acidente ocorreu por volta de 06h50, na BR-343, na cidade de Buriti dos Lopes, região Norte do Piauí. Segundo o boletim da PRF, houve uma colisão envolvendo dois veículos, deixando quatro vítimas, sendo uma pessoa morta e três feridas. Até o momento não há informações sobre o que teria causado o acidente.

