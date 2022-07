Piauiense, diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco em Brasília

O piauiense Sérgio Ricardo Faustino Batista (54), diretor de Controles Internos e Integralidade da Caixa Econômica Federal, em Brasília, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (19). Seu corpo estava na área externa da sede e foi encontrado por um vigilante do banco.

A Polícia Civil do Distrito Federal registrou a morte de Sérgio Ricardo como suicídio, mas as investigações sobre o caso irão continuar.



(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)



Sérgio trabalhava na Caixa desde 1989, mas assumiu a direção de Controle Interno e Integridade (DECOI) somente em março deste ano. Este setor é responsável por receber as denúncias que chegam através do canal de atendimento da Caixa Econômica Federal sobre diversos temas, dentre eles corrupção e assédio sexual, como os que envolveram o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, que foi exonerado após denúncia de tais atos.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no