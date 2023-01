Piauienses são presos acusados de envolvimento em roubo de R$ 14 milhões em SP

Seis piauienses, sendo quatro homens e duas mulheres, foram presos na manhã desta terça-feira (17), acusados de envolvimento com uma quadrilha investigada por um roubo de R$ 14 milhões, ocorridos em São Paulo, em agosto do ano passado. As prisões ocorreram na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí.



Foto: Divulgação/SSP

A investigação teve início após uma empresa de empreendimentos imobiliários sofrer um roubo de R$ 14 milhões via transferências bancárias.

Os seis mandados de prisão foram cumpridos pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, através, da Superintendência de Operações Integradas, da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP) e da Polícia Civil do Piauí.

Foto: Divulgação/SSP



A prisão dos acusados fazem parte da ação, nomeada de "Operação Teia", que é coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), de São Paulo.



Os piauienses neste momento, foram encaminhamos para Central de Flagrantes de Parnaíba, onde estão sendo ouvidos pelo delegado Filipe Bonavides.



Ao todo, os agentes cumprem 77 mandados de busca e apreensão e 76 de prisão em 16 cidades de São Paulo e em outros seis Estados do país.

Com informações da SSP.