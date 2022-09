Plantação com 100 mil pés de maconha é encontrada pela Polícia em Campinas do Piauí

Cerca de 100 mil pés de maconha foram encontrados pela Polícia Militar em uma plantação de 200 mil metros quadrados na região de Salinas, em Campinas do Piauí, Sul do Estado. O flagrante ocorreu nesta sexta-feira (23).

(Foto: Divulgação/PMPI)

De acordo com a Polícia Militar de Simplício Mendes, uma investigação realizada pelo Serviço de Inteligência levou até a zona rural do município, onde foi localizada a plantação, que estava às margens do Rio Canindé. As equipes de polícia tiveram que sobrevoar o local por conta do difícil acesso.

Além dos pés, foram encontrados também, aproximadamente, 1.924 kg de maconha enterrados.

Os trabalhadores que se encontravam no local fugiram após a chegada da polícia e, até o momento, não foram localizados. Ainda neste sábado (24), toda a maconha apreendida será incinerada.

