Plantação de maconha de 12 hectares é encontrada em Dom Inocêncio

Uma grande plantação de maconha foi descoberta nesta segunda-feira (25/07) pela Polícia Militar em uma fazenda localizada na comunidade Cacimba na zona rural do município de Dom Inocêncio, no Sul do Piauí. A plantação somava um total de 12 hectares divididos em duas áreas menores.

Segundo a Polícia Militar, a descoberta aconteceu depois do trabalho da Diretoria de Inteligência. A operação no local contou com apoio de policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Companhia de Policiamento Ambiental de São Raimundo Nonato e da Companhia da Caatinga, da PM da Bahia.

Foto: Divulgação / PMPI

Apesar do aparato, os homens que atuavam na vigilância da plantação conseguiram fugir pela mata ao perceberam a presença dos policiais. Na fazenda, foram encontrados uma plantação de nove hectares e outro espaço com mais três hectares.

A operação apreendeu na fazenda dois quilos da semente de maconha para plantão, uma espingarda, um aparelho celular, chaves de veículos e uma balança de precisão. Todo o material foi enviado para perícia.

Foto: Divulgação / PMPI



Com informações da PMPI