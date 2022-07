Polícia apreende armas, drogas e mais de R$ 300 mil em dinheiro no Sul do Piauí

Uma operação da Polícia Civil com foco no combate ao tráfico de entorpecentes resultou, até o momento, na apreensão de diversas armas, drogas e mais de R$ 300 mil em espécie em cidades do Sul do Piauí. As ações iniciadas no dia 28 de junho fazem parte da Operação Narco Brasil, de âmbito nacional, que visa o combate ao tráfico de entorpecentes. Em uma semana, cinco pessoas já foram presas.

Foto: Divulgação

A primeira prisão ocorreu no dia 28 de junho, durante barreira policial entre as cidades de Cristino Castro e Bom Jesus, no Sul do Piauí. De acordo com a Polícia Civil, um veículo não respeitou a ordem de parada dos policiais e acabou sendo perseguido e preso. O condutor estava embriagado e foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.

A segunda prisão ocorreu no dia 30 de junho, durante cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Cristino Castro. Uma pessoa foi presa em flagrante e duas armas de fogo artesanais foram apreendidas, além de um revólver calibre 38, munições, simulacro de pistola e invólucros de maconha e dinheiro.

Já no dia 1º de julho, na cidade de Bom Jesus, dois homens foram presos em flagrante em um ônibus, que vinha de São Paulo com destino a Teresina, por transportar 16 invólucros de cocaína e 22 invólucros de maconha. Os presos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o trágico de drogas.

No mesmo dia, também em Bom Jesus, durante a abordagem a um automóvel oriundo de São Paulo com destino a Teresina foi encontrada a quantia de R$ 300 mil em espécie. O condutor do veículo não apresentou qualquer documento que comprovasse a origem lícita do dinheiro, em virtude disso, a quantia foi apreendida.

Na manhã do dia 02 de julho, durante a abordagem a um ônibus em Bom Jesus, uma mulher foi presa em flagrante por transportar cerca de 12 kg de maconha em uma mala. A mulher estava acompanhada de uma criança e vinha de São Paulo com destino a Teresina.

Foto: Divulgação



Segundo a Polícia Civil, todos os trabalhos contaram com equipes da Depre, do Núcleo de Operações com Cães da Depre e da Polícia Penal, da Delegacia Regional de Bom Jesus e Delegacia de Uruçuí. Cerca de 1.400 pessoas e 80 veículos foram abordados.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no