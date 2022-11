Polícia apreende droga avaliada em mais de R$ 2,5 milhões na zona Sul de Teresina

A Delegacia de Proteção e Repressão a Entorpecentes (Depre) prendeu duas pessoas nesta quarta-feira (09) durante operação na zona Sul de Teresina. Os policiais apreenderam 30 tabletes de pasta base de cocaína avaliados em mais de R$ 2,5 milhões em uma residência localizada no Residencial Manoel Evangelista.



As equipes montavam cerco na residência quando avistaram um veículo se aproximando e uma pessoa descendo e entrando na casa. Essa mesma pessoa saiu do local pouco depois carregando algumas sacolas, pôs no veículo e saiu. Quando a polícia fez a abordagem, o motorista empreendeu fuga. Houve perseguição pela zona Sudeste de Teresina, onde o suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé.



Droga foi avaliada em mais de R$ 2,5 milhões - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Ele entrou em uma região de mata, pôs o carro dentro de uma propriedade e evadiu-se pulando os muros. Trouxemos o carro com tudo dentro para a delegacia e , enquanto isso, outra equipe estava de prontidão de novo na residência investigada esperando para fazer uma nova abordagem. Dois homens foram presos em flagrante novamente entrando na residência e saindo com algumas sacolas. Foram encontrados esses 30 tabletes de pasta base de cocaína”, relatou o delegado Everton Ferrer, coordenador da Depre.



Delegado Everton Ferrer, coordenador da Depre - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Os dois foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Nenhum deles tina antecedentes criminais, mas, segundo o delegado, isso não os isenta da culpa pelo delito cometido.

“O tráfico é a mola mestre para pessoas que são viciadas. Elas se utilizam de roubo e furtos, o crime organizado se alimenta do tráfico para comprar mais drogas, comprar armamentos e financiar outros crimes. O que podemos fazer é não deixar que o tráfico cresça na nossa capital, por isso temos essa filosofia de atacar tanto os grandes quanto os pequenos traficantes”, finaliza o delegado.

