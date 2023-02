Polícia apreende farda da PM do Pará em uma casa no Residencial Terra Prometida

A Polícia Civil, por meio da Gerência de Policiamento Especializado (GPE), apreendeu no começo da tarde desta quarta-feira (08) uma arma e fardamento da Polícia Militar do Pará escondidos em uma residência localizada no Residencial Terra Prometida, região do bairro Cristo Rei, na zona Sul de Teresina.



Veja o vídeo:

A arma era uma pistola Ponto 40 de uso exclusivo das forças de segurança e pertencente à Polícia Civil do Piauí. Segundo a polícia, ela foi roubada no dia 19 de janeiro deste ano de um policial civil durante assalto ocorrido na Avenida Higino Cunha. Sobre o fardamento da PM do Pará, a polícia não informou se seriam réplicas ou o uniforme original nem a quem pertenceria.



Foto: Reprodução/Polícia Civil

De acordo com gerente de polícia especializada, delegado Tales Gomes, a apreensão se deu durante tentativa de prisão de suspeitos da prática de diversos crimes na capital. “Trata-se de uma pistola e duas fardas da Polícia Militar Paraense. Devido ao acesso ruim ao local, os bandidos que estavam na casa onde ocorreu a apreensão fugiram”, explicou.



De acordo com o delegado Tales Gomes, os suspeitos que estavam na residência fugiram quando a polícia chegou - Foto: O Dia

A Polícia Civil não divulgou nomes, mas recolheu o material para ser apresentado na Central de Flagrantes de modo a dar início aos procedimentos legais.

