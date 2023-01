Polícia apreende quase 300 celulares dentro de ônibus, em Floriano

Um total de 275 aparelhos celulares sem nota fiscal foi apreendido dentro de ônibus na BR 230, no município de Floriano, no Sul do Piauí. Os ônibus seguiam do estado de São Paulo para cidades do interior do Piauí quando foram abordados por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um primeiro ônibus foi abordado por volta por volta das 16h. No interior do veículo foram encontrados 27 aparelhos celulares de diversas marcas, avaliados em mais de 57 mil reais. O motorista não soube informar quem era o dono da mercadoria.

Foto: PRF / Divulgação

O segundo ônibus foi localizado por volta das 22h. Os agentes da PRF encontraram várias caixas ocultando os aparelhos celulares na parte interna do veículo. Na averiguação, novas caixas com aparelhos foram localizadas no compartimento de carga perto do banco do motorista.

“Questionado sobre a origem e destino do ônibus, o mesmo informou que saiu de São Paulo com destino a Piripiri-PI. Ao todo, foram apreendidos 248 aparelhos celulares, além disso, o motorista informou que o responsável pela mercadoria seria um homem da cidade de Pedro II”, disse a PRF.

