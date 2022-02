Polícia apreende carga com mais de 500 caixas de medicamento em Campo Maior

Uma carga com mais de 500 caixas de medicamentos sem nota fiscal foi aprendida na última sexta-feira (25) no município de Campo Maior, no Norte do Piauí. A mercadoria estava em um carro modelo Hilux e está avaliada em R$ 20 mil.

O 15º Batalhão da Polícia Militar informou que o veículo estava estacionado nas proximidades da Caixa Econômica Federal, no centro da cidade, e chamou atenção dos policiais. Durante a abordagem, a carga ilegal foi localizada.

Foto: Divulgação / PMPI

“A apreensão ocorreu no centro comercial de Campo Maior, nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal, no momento em que os policiais faziam rondas de rotina e resolveram abordar o veículo, após desconfiarem da atitude do motorista, de iniciais H.D.L.S.O”, comunicou o 15º BPM.

Foto: Divulgação / PMPI



Aos policiais, o motorista do carro disse que os medicamentos vieram de Tianguá/CE e seriam distribuídos em farmácias do município. Na carga, haviam medicamentos tarja preta, que só podem ser comercializado com retenção da receita médica.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no