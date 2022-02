Polícia Civil faz operação contra aglomerações em Teresina

A Polícia Civil do Piauí realizou na última sexta-feira (11) e sábado (12), ações policiais que visaram a fiscalização em torno do Decreto Estadual n°20.525 de 01 de fevereiro de 2022 que dispõe sobre as medidas sanitárias excepcionais voltadas para o enfrentamento da COVID-19.

As equipes percorreram todas as zonas da Teresina orientando os cidadãos quanto à importância e necessidade de se evitar, principalmente, aglomerações, assim como cumprimento das normas constantes no decreto estadual. Também foi realizada blitz com abordagem de carros e motocicletas.

FOTO: Ascom PCPI

Com informações PC/PI