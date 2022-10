Polícia Civil prende homem acusado de vários assaltos a mão armada na zona Norte

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na tarde desta quinta-feira (06), após ser acusado de praticar vários assaltos a mão armada na zona Norte de Teresina. A prisão foi realizada por equipes do 22º Distrito Policial durante cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça do Piauí.

Foto: Jailson Soares/O Dia

"Ele é especialista em roubo com arma de fogo, é extremamente violento com as vítimas. Tudo quanto é roubo, é especialista em roubo com arma, tomador de celular, invasor de residência, ladrão de carro. Na polícia, a gente diz que é um clínico geral", afirma o chefe de investigação do 22º Distrito Policial, Erlon Viana.

Foto: Jailson Soares/O Dia



Segundo ele, o suspeito é membro de uma família conhecida por ter envolvimento com o mundo do crime. Além do homem preso hoje, outros três irmãos e dois primos já estão cumprindo pena no sistema prisional por envolvimento com a criminalidade.

"Já tem três irmãos e dois primos na cadeira. Seis pessoas da mesma família que se enveredaram pelo mundo do crime e agora chegou a hora de pagar na justiça", completou.

O homem foi preso e conduzido ao Central de Flagrantes para realização dos procedimentos legais cabíveis.

