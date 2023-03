Policia Civil vai receber 64 carros descaracterizados para ações no Piauí

As diligências da Polícia Civil do Piauí irão ganhar um reforço de carros descaracterizados, anunciou a Secretaria de Segurança do Estado. Ao todo, serão entregues 64 veículos para os distritos policiais da capital e de municípios polos do interior do Piauí para que as investigações de crimes sejam efetivadas.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por exemplo, vai receber seis carros. “Os veículos novos serão entregues com vistas reforçar os trabalhos investigativos nas delegacias beneficiando Distritais, Metropolitanas, Especializadas e Delegacias do Interior”, divulgou a Secretaria de Segurança.

O Delegado Geral Luccy Keiko explicou que os novos carros tendem a melhorar o esclarecimento de crimes do estado. “Serão 64 veículos novos para as investigações das unidades. Esses veículos servirão muito para o trabalho de campo dos agentes. O DHHP vai receber hoje mais seis veículos e durante a semana vamos totalizar 64 veículos”, disse.

