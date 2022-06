Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas em Campo Maior

Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (01) durante cumprimento de mandados no âmbito da Operação Retomada em Campo Maior. A polícia cumpre 19 ordens judiciais, sendo nove de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão para combater crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As ações são coordenadas pela Delegacia Regional de Campo Maior.

As investigações que culminaram na operação se iniciaram ainda no começo de 2021. É o que explica o delegado regional de Campo Maior, Filipe Bonavides: “A ação visa o combate ao tráfico, associação para o tráfico e outras condutas afins. As investigações começaram em 2021 quando foram coletados diversos elementos comprobatórios das práticas criminosas e apresentados à justiça, que atendeu à expedição dos mandados de prisão”, disse.

As cinco pessoas que já foram presas eram alvos dos mandados de prisão preventiva. Nenhuma prisão em flagrante foi efetuada ainda. As diligências seguem até que todos os alvos sejam localizados.

A Operação Retomada é coordenada pela Delegacia Regional de Campo Maior e conta com o apoio da Gerência de Polícia Especializada, Gerência de Polícia do Interior, Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE), Delegacia de Piripiri, Polícia Rodoviária Federal, DNIT, Força Tática e Rone e também com o apoio da Guarda Municipal de Teresina.

