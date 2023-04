Polícia cumpre 35 mandados e prende acusados de estupro, homicídio e assaltos em Teresina

Pelo menos 35 pessoas foram presas durante uma operação conjunta das forças de segurança do Piauí deflagrada entre os dias 13 e 31 de março deste ano. Denominada de Operação de Capturas, a ação teve sua primeira fase focada em crimes de estupro de vulnerável, homicídio e assalto. Os mandados foram cumpridos em Teresina.

Ao todo, foram 14 mandados de prisão cumpridos contra acusados de assalto, 12 contra acusados de tráfico de drogas, seis contra acusados de homicídio e três contra acusados de estupro de vulnerável. Todos eles eram foragidos da justiça, conforme diz a nota encaminhada pela Secretaria de Segurança Pública.



Foto: Divulgação/SSP

A SSP divulgou as iniciais dos presos e os locais onde eles cometeram os crimes. Os acusados de estupro de vulnerável são: L.F.O, 29 anos, autor do delito no Distrito Federal neste ano de 2023; A.D.A, 71 anos, que cometeu estupro em Caxias no ano de 2015; e C.A.M, 65 anos, acusado de crime cometido aqui em Teresina. C.A.M foi condenado a 13 anos e 4 meses por estupro de vulnerável.

Já os homicidas presos respondem por crimes praticados em Luzilândia, Teresina, Macapá, Osasco e Caxias entre os anos de 1997 e 2015. Os 14 acusados de assalto cometeram os crimes em Teresina e na cidade de Valença.

A primeira fase da Operação Integrada de Capturas mobilizou equipes da Polícia Federal, Força Integrada de Segurança Pública, Polícia Civil, por meio da DEPRE e da Delegacia de Capturas, Polícia Militar e Secretaria de Justiça.

Com informações da Secretaria de Segurança Pública

