Polícia desarticula ponto de encontro de traficantes e membros de facções na zona Sul

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE) cumpriu mandados de busca de apreensão em uma residência localizada na região do bairro Cristo Rei, zona Sul de Teresina. O local servia como ponto de encontro de faccionados e traficantes, segundo nota da DEPRE, e funcionava como centro de produção e distribuição de drogas na capital.



Através de denúncias, a polícia descobriu que a casa era usada ainda como ponto de fuga de suspeitos de crimes, que costumavam utilizam a área de matagal no entorno do imóvel para se esconder quando da deflagração de operações policiais. Duas pessoas foram presas na ação desta quinta-feira (03): um indivíduo de iniciais J.M.C e um outro de iniciais J.A.V. Ambos foram pegos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Na residência onde os suspeitos estava, a polícia apreendeu 41 invólucros de cocaína, duas balanças de precisão e diversas embalagens utilizadas para acondicionar os entorpecentes. Além das buscas na casa de J.M.C, a polícia também cumpriu mandado na residência de J.A.V, onde os suspeitos de tráfico e faccionados costumavam se encontrar.

“O primeiro indivíduo, J.M.C, cedia a casa para o serviço de fracionamento e embalagem da droga pertencente ao J.A.V. E era na residência deste segundo que os traficantes e faccionados costumavam se encontrar e para onde eles fugiam das ações policiais. Nesse local também foram encontradas embalagens plásticas com vestígios de substância aparentando ser cocaína, além de uma espingarda”, explicou o delegado Jarbas Lima, coordenador da DEPRE.



O delegado Jarbas Lima é coordenador da DEPRE - Foto: Jailson Soares/O Dia

Os presos foram encaminhados para a sede da Delegacia de Entorpecentes onde ficaram detidos em flagrante por tráfico.

Polícia também cumpriu mandados em mais dois bairros

Além do Cristo Rei, a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão que resultaram em prisões em mais dois bairros de Teresina nesta quinta-feira (02). Uma das ações se deu no bairro Alto da Ressurreição, na zona Sudeste, onde foram apreendidas munições de arma de fogo e um pedaço de maconha. No momento da diligência não havia ninguém na residência, mas a polícia já identificou o morador do local e informou que se trata de alguém que já responde a processo anterior por tráfico de drogas.

Já na zona Norte, a operação se deu no bairro Boa Esperança, onde foi preso em flagrante um indivíduo de iniciais M.R.P da C. pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Na casa dele, a polícia apreendeu crack, cocaína e um celular roubado. O suspeito usava uma tornozeleira eletrônica pelo cometimento de crime de tráfico e posse irregular de fogo praticados em 2021. Ele foi autuado e conduzido para a sede da DEPRE.

