Polícia encontra casa usada como abrigo para veículos roubados na zona Norte de Teresina

A Polícia Civil localizou uma residência no bairro Edgar Gaioso, zona Norte de Teresina, que estava sendo usada como abrigo para veículos roubados e com adulteração. A casa foi encontrada durante operação coordenada pelo 22º Distrito Policial em parceria com o Batalhão Especial de Policiamento e o Departamento Geral de Operações da Polícia Militar.



No local, os policiais encontraram três motocicletas roubadas, um carro com sinais de adulteração em seus elementos identificadores, uma espingarda calibre 12 sem numeração além de nove cartuchos calibre 20, dois televisores e dinheiro.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Ninguém chegou a ser preso na ação. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que não havia ninguém na residência no momento em que a operação foi deflagrada. O material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina e agora a polícia trabalha no sentido de identificar e localizar os responsáveis pelo imóvel.

Com informações da SSP-PI

