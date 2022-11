Polícia encontra fábrica de documentos falsos na zona Leste de Teresina

Uma fábrica de falsificar documentos foi desbaratada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (16/11) em um apartamento localizado na zona Leste de Teresina. Os policiais chegaram até o local durante o cumprimento de mandados judiciais contra uma suposta organização criminosa que atua na operação fraudulenta de transações bancárias.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação avançou com diligências em ambiente cibernético e conseguiu identificar os responsáveis pelo cometimento de tais crimes. Os policias descobriram que os suspeitos são integrantes da mesma família e já haviam sido processados na Justiça Federal por fraudes relacionadas a benefícios previdenciários.

Foto: Divulgação / SSPPI

No apartamento, foram aprendidos computadores, pen drives, cédulas em branco de RGs, documentos de identidade falsificados, e diversos cartões de crédito e 15 cartões do benefício “Auxílio Brasil”, do Governo Federal. A investigação colheu ainda provas relacionados às compras fraudulentas com cartão de crédito.

Foto: Divulgação / SSPPI



“Foram conduzidos um casal, proprietários do móvel e mais um homem que residia com eles. Os três já são reincidentes nessa conduta de estelionato em benefícios do governo. A conduta da associação criminosa consiste em produzir documentos falsos e a partir daí solicitar benefícios governo, como o do atual Auxílio Brasil, ou mesmo solicitar empréstimos em instituições financeiras”, explicou o delegado Anchieta Nery.





