Polícia encontra bolsa com droga e arma artesanal dentro de ônibus no Piauí

Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (24/10) na BR 230, no município de Floriano, no Sul do Piauí, terminou com apreensão de 1,8 kg de maconha, uma arma de fogo artesanal e material utilizado para fabricação de munições. Os produtos estavam em uma bolsa dentro de um ônibus que saiu de São Paulo com destino ao município de Inhuma, no Piauí.

A PRF disse que a “bolsa exalava forte odor característico do entorpecente e, ao verificar o seu interior, foram encontrados cinco pacotes que somavam aproximadamente 1,8 kg de maconha. Dentro da mesma bolsa ainda foram encontrados uma arma de fabricação caseira e três recipientes contendo, respectivamente, 31 g de pólvora, 100 g de chumbo e espoletas, material utilizado para fabricação de munições”.

Foto: Divulgação / PRF

Os agentes não conseguiram localizar a pessoa responsável já que a bagagem não possuía etiqueta de identificação. Ao todo, a droga está avaliada em R$ 4 mil reais. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Floriano.

