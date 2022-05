Polícia encontra plantação de supermaconha em Pedro II e prende 3 pessoas

A Polícia Civil deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira (20) para desarticular um grupo especializado na produção e venda de entorpecentes na região Norte do Piauí. Foram cumpridos quatro mandados judiciais e, durante a ação, os policiais localizaram uma plantação da droga conhecida como supermaconha no município de Pedro II.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

A supermaconha é um entorpecente plantado no sistema hidropônico com uso de fertilizante e irrigação própria, criada dentro de uma estufa. “Ela tem um valor comercial muito mais alto e tem até sete vezes mais THC que a maconha normal”, explica o delegado Matheus Zanatta, gerente de Polícia Especializada do Piauí. Por THC, ele se refere ao Tetra-hidrocarbinol, o principal componente da planta da maconha e responsável pelos efeitos que a droga causa no organismo.

Além da supermaconha, a polícia também apreendeu, em Pedro II, droga sintética, ou seja, aquela fabricada em laboratório, balança de precisão, prensa, duas motocicletas e um carro. Três pessoas foram presas em flagrante e autuadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Elas foram ouvidas na Delegacia de Pedro II e se encontram à disposição da justiça.

