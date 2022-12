Polícia Federal apreende R$ 1 mil em notas falsas em agência dos Correios

Um total de R$ 1.050,00 em notas falsas foi aprendido nessa quarta-feira (14/12) em uma agência dos Correios em Teresina. Segundo a PF, o valor estava distribuído em 21 notas de R$ 50,00 e tinha como destino o município de Demerval Lobão, no Norte do Estado.

“A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (14/12), R$ 1.050,00 em dinheiro falso. As 21 notas falsas no valor de R$ 50 cada tinham como destino a cidade de Demerval Lobão, no Piaúi. A apreensão ocorreu numa agência dos Correios em Teresina’, comunicou a superintendência da PF no Piauí.

Foto: Divulgação / O Dia

Outro caso

Os casos que envolvem dinheiro falso sendo entregues pelos Correios tem se tornado comuns no Piauí. Em novembro passado, a PF efetuou a prisão de um jovem de 18 anos que estava recebendo uma encomenda com cédulas falsas quando foi surpreendido em flagrante pelos policiais. O dinheiro falso vinha do Estado de São Paulo e totalizava R$ 1 mil em espécie.

Com informações da PF