Polícia Federal cumpre mandados em Teresina contra fraudes no INSS

A Polícia Federal amanheceu esta terça-feira (10) cumprindo uma série de mandados judiciais para desarticular uma organização criminosa acusada de fraudar benefícios previdenciários do INSS e fazer empréstimos e saques em nome de pessoas falecidas. Estima-se que o prejuízo causado pelos criminosos ao INSS chegue a R$ 772 mil e que o prejuízo futuro com o pagamento destes benefícios com base na expectativa de vida do brasileiro, conforme o IBGE, seria superior a R$ 10 milhões.





Foto: Divulgação/Polícia Federal

Por meio de nota, a PF informou que foram identificados pelo menos 68 benefícios atrelados à organização criminosa, dos quais 24 deles tinha como único beneficiário uma pessoa já falecida. A pedido da polícia, a justiça determinou o bloqueio das contas bancárias e dos CPF’s de duas pessoas envolvidas na fraude e a suspensão de 31 benefícios com irregularidades comprovadas. Além dos óbitos, foram identificados outros tipos de fraudes, como RGs fraudulentos, comprovantes de residência falsificados, entre outros.



(Fotos: Divulgação/Polícia Federal)

Ao todo, a Polícia Federal está cumprindo 17 mandados judiciais, sendo 10 de busca e apreensão, cinco de prisão temporária e dois de prisão preventiva. Os alvos foram localizados em Teresina e também na cidade de Caxias, no Maranhão. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal da capital piauiense.



Os investigados poderão responder por crimes de organização criminosa, estelionato majorado e uso de documento falso. Até o momento, não há evidências que comprovem a participação de servidores públicos e advogados nas fraudes.

A operação foi denominada de Tambaqui e conta com apoio da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista da Polícia Federal. "O nome da operação foi escolhido com base nas análise de material. Identificamos que esses investigados nomeavam cada benefício com 'Tambaqui', usando este codinome para se referir à organização criminosa", explica o delegado da Polícia Federal, Eduardo Monteiro.

Com informações da Polícia Federal