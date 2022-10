Polícia Federal intensifica segurança durante segundo turno das eleições no Piauí

Para o segundo turno das eleições 2022, que ocorre no próximo domingo (30), a Polícia Federal (PF) enfatizou que irá intensificar a segurança dos eleitores piauienses, assim como ocorreu no primeiro turno, realizado no dia 02 de outubro.



De acordo com o superintendente da PF, delegado José Antônio Simões de Oliveira Franco, praticamente todos os policiais federais do Estado estarão presentes nas cidades consideradas maiores colégios eleitorais do Piauí.



Superintendente da PF, delegado José Antônio Simões de Oliveira Franco (Assis Fernandes/ODIA)



“Estaremos presentes nas cidades mais problemáticas ou que poderiam dar algum problema mais efetivo. No primeiro turno foi excelente. A Polícia Federal, junto com as demais forças estaduais de segurança e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), conseguimos coibir possíveis crimes que poderiam ser praticados. Isso garantiu à população o exercício do direito ao voto com mais tranquilidade”, reforçou.



O delegado enfatizou ainda que Polícia Federal está preparada para exercer sua atividade e atuar nas mais diversas ocorrências que possam vir a acontecer durante o período eleitoral.



