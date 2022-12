Polícia Federal realiza operação contra pesca ilegal no Delta do Parnaíba

A Polícia Federal deflagrou a primeira etapa da Operação Liberum Terra V contra a pesca ilegal no Delta do Parnaíba, no litoral do Piauí. Os trabalhos de fiscalização tiveram como objetivo coibir práticas predatórias de pesca vedadas pelo plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental.

A PF informou que foram apreendidos entre os dias 22 e 25 de novembro petrechos de pesca, como redinhas, que são redes de arrasto com malhas inferiores a 2 cm, e uma rede de zangaria de 230 braças. Os agentes realizam ainda nesse período fiscalizações no povoado do Arpoador com a finalidade de verificar a regularidade acerca dos licenciamentos ambientais de pousadas da região.

Foto: Divulgação / PF

Os trabalhos envolveram Grupo Especial de Polícia Marítima (GEPOM) da Polícia Federal no Piauí e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Foto: Divulgação / PF



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no