Polícia investiga fraudes em licitações no município de São Julião do Piauí

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor), deflagrou na manhã desta quinta-feira (05) uma operação para investigar possíveis fraudes em processos licitatórios no âmbito do município de São Julião do Piauí, a 390 Km de Teresina. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade.



De acordo com a polícia, os alvos são operação, que foi batizada de Desvio, são uma empresa e seu proprietário, e um ex-agente público do município de São Julião responsável pelas licitações investigadas. O material apreendido será analisado para prosseguimento das futuras diligências. Não foram divulgados nomes dos envolvidos.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

A polícia conseguiu ainda junto à justiça a autorização de sequestro patrimonial, ou seja, bloqueio de bens no valor de mais de R$ 3 milhões pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.

De acordo com o delegado Ferdinando Martins, coordenador da Deccor, a empresa investigada não possuía capacidade operacional para executar os serviços para os quais era contratada e o que chamou a atenção foi o fato de ela ganhar seguidas licitações no âmbito da Prefeitura de São Julião. Essa mesma empresa desempenhou suas atividades entre 2017 e 2020 junto ao poder público da cidade.

"As diligências de hoje foram com o objetivo de identificar a estrutura e atividades dessa empresa. Ela recebeu mais de R$ 3 milhões em recursos públicos sem ter estrutura técnica e operacional para executar suas atividades. Vamos analisar todo o material a partir de agora e conduzir a investigação para identificar novos eventuais participantes do esquema", explicou o delegado.

Se comprovada a participação dos suspeitos nos esquemas de fraudes em licitações, eles poderão responder por desvios de recursos públicos (peculato), corrupção passiva e corrupção ativa.

