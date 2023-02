Polícia localiza ossada de homem que desapareceu há um ano em Piripiri

Foi localizada na tarde desta terça-feira (14) a ossada de Railson Galeno Gomes, jovem de 27 anos que estava desaparecido da cidade de Piripiri há um ano. À época do desaparecimento, a família chegou a fazer uma campanha nas redes sociais e até a oferecer recompensa para quem ajudasse a encontrar Railson. O Corpo de Bombeiros também atuou nas buscas.



Após um ano de investigações, a Polícia Civil localizou os restos mortais de Railson enterrados em Piripiri e conseguiu prender o acusado por seu assassinato. Trata-se de um homem identificado pelas iniciais F.N.S.H. De acordo com a Delegacia Regional de Piripiri, o acusado não resistiu à prisão e informou o local onde estaria enterrado o corpo de Railson.



Foto: Divulgação/SSP-PI

Ao chegarem ao local apontado, os policiais iniciaram a escavação com apoio do Corpo de Bombeiros e conseguiram retirar a ossada humana, que foi encaminhada para o IML para ser periciada e identificada a causa-mortis. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as investigações do caso continuam no sentido de encontrar outras pessoas eventualmente envolvidas no crime.

Não foram informadas motivações do assassinato. F.N.S.H foi conduzido para a Delegacia Regional de Piripiri para prestar depoimento. Sua prisão se deu em caráter temporário pela participação direta no homicídio de Railson Galeno.

