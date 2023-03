Polícia localizada 41 tabletes de maconha após denúncia na zona rural de Teresina

Um total de 41 tabletes de maconha foi localizado em um matagal no Povoado Taboca do Pau Ferrado, na zona rural de Teresina, nesta quarta-feira (8) por uma equipe de Motopatrulhamento da Polícia Militar do Piauí.

“A equipe realizava rondas ostensivas na região sudeste quando recebeu informações de que no Povoado Taboca do Pau Ferrado estaria sendo realizada comercialização de drogas. De imediato, os policiais militares foram ao local informado e iniciaram as diligências necessárias diante da denúncia”, informou a PMPI.

Foto: Divulgação / PMPI

Na ação, além dos 41 tabletes de material análogo à maconha, foi apreendida uma espingarda e balanças de precisão. Um homem também foi preso ao tentar fugir do local ao perceber a presenças da polícia. O material e o homem foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Com informações da PMPI