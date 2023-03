Polícia prende advogado em sítio usado por facção em Timon

Um advogado do estado de São Paulo foi preso na tarde desta sexta-feira (17) em um sítio localizado em Timon e que supostamente é utilizado por uma facção criminosa com atuação no Piauí. O advogado estava no sítio no momento que uma operação da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) foi deflagrada no local.

O delegado Anchieta Nery, diretor de inteligência da SSP-PI, explicou a operação foi deflagrada após uma investigação constatar que muitas mortes que estão acontecendo no Piauí estão relacionadas a cobranças de dívidas do tráfico de drogas, cujas investigações levaram ao sítio. Ao adentrarem ao sítio, os policiais flagraram o advogado e uma outra pessoa não identificada, que foram preso.

Foto: Divulgação / SSP

"Começamos a monitorar algumas pessoas e locais e hoje foi deflagrada uma operação e cumpridas algumas buscas, dentre elas em um sítio na cidade de Timon, onde a equipe da Secretaria de Segurança conseguiu localizar muita droga, armas de fogo e um depósito de munições de uma facção criminosa com atuação no Brasil", disse Anchieta Nery.

Os policiais apreenderam ainda no local uma grande quantidade de maconha, skunk, crack e cocaína, prensas, várias balanças de precisão, duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revolver, e dois veículos.

Foto: Divulgação / SSP

Foto: Divulgação / SSP



