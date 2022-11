Polícia prende membro de facção acusado de mais de dez homicídios na zona sul de Teresina

A Polícia Militar em uma operação conjunta com a Polícia Civil prendeu, na tarde deste domingo (20), um criminoso que teria envolvimento em mais de dez homicídios na zona sul da capital. Conhecido no mundo do crime como “Bolacha” o indivíduo estaria envolvido em execuções que ocorreram nas últimas semanas em bairros da zona sul.



Junto com outro comparsa o criminoso foi preso no Santa Luzia, como revela o comandante da Força Tarefa, Major Audivam Nunes. “O Bolacha e o José são dois indivíduos de alta periculosidade, todos os dois são foragidos do sistema, da penitenciária de Altos, tivemos uma informação através do nosso serviço de inteligência que eles estariam aqui nesta residência na Santa Luzia e viemos com o apoio da Polícia Civil e conseguimos efetuar a prisão desses indivíduos”, afirmou o militar.

Bolacha (de bermuda azul) era um dos mais procurados de Teresina FOTO: Francisco Filho/ O DIA TV

O Major revelou os detalhes da ficha criminal do acusado. “O Bolacha já responde a mais de dez homicídios, é faccionado, e segundo as informações ele está envolvido nas matanças na zona sul agora ele vai voltar para o sistema penitenciário, local de onde ele não deveria ter saído. Com certeza, segundo nosso serviço de inteligência, ele estava planejando outros homicídios aqui na zona sul. É um indivíduo muito perigoso, faccionado, e é um ponto muito positivo para a Segurança Pública”, finalizou Major Audivam.

Com informações repórter Francisco Filho / O Dia TV