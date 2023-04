Polícia prende suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe na zona rural de Acauã

A Polícia Militar do Piauí, através do GPM de Acauã, realizou no último sábado (08), a prisão de um indivíduo suspeito de ameaçar e agredir a própria mãe no povoado Riacho do Canto, zona rural do município.

Por volta das 16h30, os policiais militares foram acionados via telefone sobre o suspeito, que estava ameaçando a própria mãe e familiares. Ao chegar no local, os policiais encontraram a mãe fora da residência, sentada na calçada e seu filho dentro de casa, momento esse que os PMs ordenou que o acusado, com várias passagens policiais, inclusive no estado de Minas Gerais, abrisse a porta.

Em seguida, foi realizado a prisão do mesmo. Sua mãe relatou que sofreu ameaça de morte e empurrões do seu filho em visível estado de embriaguez, completamente transtornado. Ele foi encaminhado para a delegacia da região para os procedimentos cabíveis ao caso.

Com informações SSP-PI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no