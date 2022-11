Polícia prende suspeitos de envolvimento em duplo homicídio na cidade de Porto

Dois homens identificados pelas iniciais W.R.S.D.M e A.S.D.M, ambos de 26 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (09), por suspeita de envolvimento nas mortes de Luís Fernando Silva, de 24 anos, e Lucas dos Santos, de 22 anos. As prisões ocorreram na cidade de Porto, localizada a 169 km de Teresina, mesmo município onde os corpos das vítimas foram encontrados.

Foto: Divulgação/PM

De acordo com a delegada Bernadete Santana, titular da Delegacia de Polícia Civil do município, os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Vara única da Comarca de Porto.



"Foi instaurado inquérito policial após o encontro de dois cadáveres no dia 23 de outubro, próximo à ponte velha, na PI-112, que liga das cidade de Porto a Miguel Alves. Os cadáveres foram identificados e se tratavam de dois jovens que estavam desaparecidos desde o dia 21. Após a representação cautelar, os investigados tiveram as prisões decretadas e já devidamente cumpridas, estando à disposição do Poder Judiciário", informou a delegada.

Os dois jovens foram encontrados mortos com as mãos amarradas e marcas de tiros em um matagal na zona Rural do município. Os corpos também apresentavam indícios de tortura. Até o momento, a polícia não informou qual a participação dos presos nos homicídios ou o que teria motivado o crime.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no