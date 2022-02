Polícia Rodoviária Federal apreende pasta base de cocaína avaliada em R$720 mil

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite desta quarta-feira (09), seis tabletes de pasta base de cocaína durante fiscalização na BR-135, no município de Bom Jesus. Orientados pela Inteligência, a PRF abordou um veículo conduzido por um homem de 41 anos, e com uma passageira, de 29 anos.



A dupla alegou estar vindo de São Paulo (SP), onde teriam comprado roupas para vender em Teresina. No entanto, os policiais observaram que os abordados estavam nervosos e apresentavam histórias contraditórias.



Ao vistoriar o interior do automóvel, os PRFs encontraram, dentro de um compartimento oculto no painel do veículo, seis tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 6 kg, avaliados em R$720 mil.



Diante disso, o condutor, o veículo e a droga foram encaminhados até a Polícia Civil de Bom Jesus para adoção dos procedimentos cabíveis. A dupla responderá por Tráfico de drogas.



A partir da pasta base produz-se a cocaína em pó e outros subprodutos como o crack e a merla.



