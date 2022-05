Policiais civis aposentados do Piauí são convocados para retornar às atividades

A Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí publicou o Edital 001/2022 convocando policiais civis aposentados para retornarem às atividades nas funções administrativas, técnicas ou especializadas. Segundo o edital, as inscrições foram abertas no dia 27 de maio e seguem até às 23h59 do dia 07 de junho e podem ser feitas por meio do link disponibilizado.



As vagas disponíveis são destinadas a selecionar servidores policiais aposentados dos cargos de Perito, Agente e Escrivão da Polícia Civil do Estado do Piauí. O processo seletivo, autorizado pelo delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí, Luccy Keiko, será regido por meio do referido edital e executado pela Comissão de Seleção, constituída na forma da Portaria nº 021/GDG/AN/2022.



(Foto: Polícia Civil do Estado do Piauí)

O processo seletivo, com as datas de cada etapa, deve ser acompanhado pelo candidato. No edital consta a quantidade de vagas para cada função. A divulgação do Resultado Final da seleção ocorrerá no dia 15 de junho de 2022 no endereço eletrônico e será publicado no Diário Oficial do Estado



Todas as demais informações constam no documento em anexo.



Portaria nº 021/GDG/AN/2022: clique aqui



Edital 01/2022:clique aqui.







Com informações da Políci Civil do Piauí