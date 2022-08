Policiais do 5º BPM apreendem armas e droga em operação na zona Leste

Neste final de semana, equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar apreenderam duas armas de fogo e porções de maconha durante a Operação Metatron, realizada na zona Leste de Teresina. As apreensões ocorreram nos bairros Morada do Sol e Vila Nova Vitória. Durante a ação, um homem foi preso e um adolescente foi apreendido.

Segundo o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, major Marcos, na noite do último sábado (27), uma equipe em patrulhamento avistou um indivíduo em atitude suspeita na Rua Projetada, no bairro Morada do Sol. Após a abordagem, a polícia encontrou em posse do adolescente, identificado apenas pelas iniciais O. H. N., de 17 anos, um revólver calibre 38 com numeração suprimida e três munições intactas.

Foto: Divulgação/PM

Já a segunda ocorrência foi registrada na madrugada do domingo (28), na Rua 01 da Vila Santa Vitória. De acordo com o comandante, um homem identificado pelas iniciais L. L. S., de 24 anos, foi preso em flagrante por equipes do 5º BPM, com apoio de viaturas do BPRONE e DGO. Na ocasião, o indivíduo estava em um bar e, em posse dele, a PM encontrou um revólver calibre 38 e três munições intactas, além de oito papelotes de substância análoga a maconha.

Diante dos fatos, o adolescente foi a apreendido em flagrante de ato infracional e conduzido à Central de Flagrantes de Teresina. Já o segundo homem foi preso e autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e posse de droga e também foi levado à Central de Flagrantes para realização dos procedimentos legais cabíveis.

